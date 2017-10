Inter, Gagliardini suona la carica

MILANO, 10 OTT - "Abbiamo lottato e abbiamo vinto da squadra. Adesso l'Inter e il derby: per noi e per la nostra gente". E' il messaggio pubblicato su Twitter dal centrocampista nerazzurro Roberto Gagliardini che, dopo aver giocato con la nazionale italiana centrando i playoff come testa di serie, si concentra sul derby di domenica sera. Gagliardini scalpita e spera in una maglia da titolare dopo le tre panchine consecutive con Bologna, Genoa e Benevento. Domani tornerà ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione del derby insieme agli altri giocatori impegnati con le nazionali in Europa.