Figc, Ventura mai in discussione

ROMA, 10 OTT - "La posizione di Ventura non è mai stata in discussione, lo ripeto da vari giorni. Non c'è assolutamente nessun problema. La Federazione ha intrapreso un percorso di cui è soddisfatta". Così il dg Figc Michele Uva a "Tutti convocati" su Radio 24. "Ci sono ovviamente cose da migliorare, sul versante tecnico, ma anche organizzativo, gestionale - ha aggiunto il vicepresidente dell'Uefa -, ma non ci passa per la testa nessun tipo di messa in discussione dell'allenatore, ora sarebbe deleteria". "Non c'è assolutamente spaccatura fra gruppo e allenatore - ha detto poi Uva sul rapporto tra 'senatori' e ct -. Mi dispiace che sia una sensazione esterna, dall'interno assolutamente non vedo. C'era probabilmente la necessità di fare un passo avanti, tutti. Dopo Torino ieri si è visto il primo risultato nell'atteggiamento, nell'approccio di tutti. Ora - ha concluso - bisogna essere compatti con obiettivo Mondiali, andarci sarebbe successo di un'intera nazione non di una persona nè tantomeno di una Federazione".