Mondiali: Buffon, sogno è sempre vincere

TORINO, 10 OTT - "I Mondiali dobbiamo ancora conquistarceli, ma quando rappresenti l'Italia non puoi cominciarlo senza pensare di poterlo vincere". Così Gigi Buffon in un'intervista rilasciata al sito Copa90: "Spero che si possa arrivare ai Mondiali ed essere soddisfatti - ha aggiunto il portiere dell'Italia -, però il sogno di poterli vincere c'è sempre. In tutte le competizioni che ho cominciato, ho sognato di vincerle, è umano che sia così, il sale della competizione". Tra i suoi successori spicca Gigio Donnarumma, 'incoronato' dallo stesso Buffon: "Penso che in questo momento il più interessante, per età e possibile evoluzione, sia proprio lui. É normale che ci sia tanta curiosità nei suoi confronti ed è meritata, è un ragazzo con doti straordinarie. In generale apprezzo tutti i portieri bravi, mi piace vedere un portiere che fa qualcosa di bello in partita per capire e imparare anche dagli altri".