Fassone, Milan darà fastidio a tanti

MILANO, 10 OTT - Per il Milan finire il campionato fuori dai primi quattro posti "non sarebbe un dramma perché alla Uefa ho presentato anche dei piani che non prevedono la qualificazione alla Champions, ma avere 40 milioni di euro di fatturato in più sarebbe... positivo e ci consentirebbe di non dover pensare alla cessione di un giocatore". Così l'ad rossonero, Marco Fassone, in un'intervista al Guerin Sportivo. "Juventus e Napoli sono più forti delle altre e la nostra corsa per entrare nelle prime quattro la dobbiamo fare su Roma, Inter e Lazio. Quando si inizia un nuovo progetto sono consapevole che ci vuole tempo e non si vince al primo anno, ma cercheremo di dare fastidio a tanti - ha aggiunto Fassone, nell'intervista realizzata nelle scorse settimane -. Il prossimo anno inseriremo altri 2-3 elementi nei ruoli che l'allenatore e Mirabelli riterranno più opportuni".