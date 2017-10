Sturaro, con Lazio non ripetere errori

TORINO, 10 OTT - "La sfida con la Lazio può essere una piccola rivincita della Supercoppa, anche se quella è una competizione diversa dal campionato. L'importante sarà non ripetere gli errori fatti ad agosto". Così Stefano Sturaro sulla partita di sabato tra la Juve e i biancocelesti: "La Lazio - ha detto il centrocampista bianconero a Sky Sport - è una squadra forte e ben organizzata. Dopo la sosta è difficile ripartire, soprattutto per una squadra come la Juventus che perde tanti interpreti per gli impegni con le Nazionali. C'è poco tempo per preparare la partita perché i sudamericani ricominceranno ad allenarsi col gruppo venerdì. Il Napoli al momento è primo, quindi è l'anti-Juve: ma ci sono altre squadre forti Sulla carta è davanti a noi che siamo secondi - aggiunge Sturaro - ma anche altre squadre possono dare fastidio, a noi come al Napoli Higuain si è allenato bene in questi giorni, voleva recuperare la sua condizione fisica che forse non era ottimale. É felice e lo siamo anche noi vedendolo così"