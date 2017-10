Fassone, Inter ha bisogno di uomo forte

MILANO, 10 OTT - L'Inter è "una società che ha sempre avuto bisogno di un uomo forte in panchina" e "ha un'anima naif". Ripercorrendo la propria carriera, l'ad del Milan, Marco Fassone, ha descritto così il club in cui ha lavorato dal 2012 al 2015, in un'intervista pubblicata dal Guerin Sportivo proprio nella settimana che porta al derby di Milano. "Le mie esperienze professionali sono state diverse fra loro come responsabilità ma sono state tutte formative e interessanti - ha dichiarato Fassone -. La Juve è la società più strutturata e la più aziendale. Ci sono arrivato dall'industria alimentare e soprattutto per questo non è stato traumatico entrarci. Il Napoli è un club padronale perché ha un proprietario che decide e determina, ma è stato abile a calarsi o nella realtà e a dotarsi di una struttura molto snella ed efficiente. L'Inter... è l'Inter, una società che ha sempre avuto bisogno di un uomo forte in panchina".