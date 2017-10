Mondiali: fine sogno, Siria eliminata

ROMA, 10 OTT - Finisce il sogno mondiale per la Siria. L'Australia ha infatti vinto 2-1 il ritorno del playoff della zona asiatica (1-1 all'andata), qualificandosi per lo spareggio contro la quarta classificata del girone Concacaf. Nella partita giocata a Sydney, la Siria era passata in vantaggio al 6' pt con Al Soma, già a segno nella partita di andata per poi essere raggiunta sette minuti dopo da Cahill. Visto che anche all'andata era finita 1-1, le due squadre sono andate all' 'overtime', e la Siria è rimasta in dieci al 5' del primo tempo supplementare per l'espulsione di Al Mawas (doppia ammonizione). Poi al 109' il gol di Cahill che ha mandato avanti i 'Socceroos', che per andare in Russia affronteranno, a meno di clamorose sorprese, Panama o Honduras.