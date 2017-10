Indipendentisti per 'nazionale' Sicilia

PALERMO, 10 OTT - Campionati siciliani in tutti gli sport con l'istituzione di selezioni 'nazionali', complementari rispetto ai tradizionali tornei italiani. Come per le altre discipline, anche nel calcio il progetto è quello di creare una "nazionale" siciliana per giocare partite amichevoli con nazionali estere: è già pronta la maglia che ha i colori, giallo e rosso, della Sicilia con al centro l'immagine della Trinacria e sul petto lo stemma dell'aquila che simboleggia la Regione siciliana. E' quanto è previsto nel programma elettorale degli indipendentisti 'Siciliani liberi', il movimento che sostiene il candidato alla presidenza della Regione siciliana, Roberto La Rosa. L'idea è quella di istituire il campionato delle squadre siciliane da disputarsi in un giorno particolare della settimana: le squadre schiererebbero le riserve, mentre i titolari rimarrebbero impegnati in prima squadra nei campionati nazionali di categoria.