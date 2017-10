Mondiali, inglesi celebrano Islanda

LONDRA, 10 OTT - Le stelle islandesi ce l'hanno fatta ancora: anche la stampa britannica celebra l'impresa dell'Islanda, che ieri si è qualificata per la prima volta alla fase finale della Coppa del Mondo. "L'Islanda ce l'ha fatta di nuovo", è l'apertura del Times che ricorda come i due bomber decisivi contro il Kosovo, Gylfi Sigurdsson e Johann Berg, siano due giocatori della Premier League, rispettivamente di Everton e Burnley. "Le stelle d'Islanda", il titolo del Daily Mail, sottolineando come l'Islanda sia diventata la più piccola nazione (330mila abitanti) ad essersi qualificata per un mondiale, dopo aver battuto il precedente primato di Trinidad e Tobago. Un'impresa - destinata a "riscrivere la storia della Coppa del Mondo", secondo il tabloid Sun - e che bissa l'exploit dell'ultimo Europeo. "Una piccola nazione, già eroica a Euro 2016", commenta il tabloid Mirror.