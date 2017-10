Insigne, è stata vittoria del sacrificio

ROMA, 9 OTT - "Abbiamo dato una grande risposta, l'Italia non muore mai: e' la vittoria del sacrificio": sono le parole di Lorenzo Insigne, dopo il successo dell'Italia in Albania. "Dopo Torino ci siamo parlati tra di noi, era importante avere un reazione", ha aggiunto l'attaccante del Napoli a RaiSport. "Il modulo? Nel Napoli gioco diversamente, ma se vuoi giocare in nazionale devi adattarti in qualsiasi posizione. Io terzino? No, ho giocato da esterno alto. Ora aspettiamo di conoscere l'avversario degli spareggi". "Dopo la partita contro la Macedonia cercavamo questa rivincita. Penso che abbiamo fatto una prova positiva" dice a RaiSport Antonio Candreva. "Le vittorie non sono mai banali - aggiunge - Ci siamo parlati, sapevamo che dovevamo ricompattare qualcosa verso i playoff. Ripartiamo da qui e attendiamo il nostro avversario". Ora in cosa deve migliorare l'Italia? "Dobbiamo - risponde Candreva - mettere lo spirito di sacrificio, l'umiltà e tirare fuori lo spirito italiano che ci contraddistingue".