Serie C, vincono Reggiana e Triestina

ROMA, 9 OTT - Reggiana-Vicenza 1-0 e Triestina-Fermana 3-0 nei due posticipi della 8/a giornata del girone B del campionato di Serie C. Classifica: Sambenedettese e Pordenone 18 punti; Bassano 17; Padova e Renate 16; Vicenza 14; Mestre 12; Fermana 11; AlbinoLeffe e Feralpi Salò 10; Triestina e Ravenna 9; Reggiana e Sud Tirol 8; Teramo 7; Gubbio 5; Fano e Santarcangelo 4; Modena -1. Modena penalizzato di 1 punto. Il Modena assente contro l'Albinoleffe avrà partita persa per 0-3 e un altro punto di penalizzazione in classifica.