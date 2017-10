Mondiali: Albania-Italia 0-1

SCUTARI (ALBANIA), 9 OTT - L'Italia batte l'Albania 1-0 nell'ultima giornata del girone G di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Primo tempo con poche emozioni. Al 7' Spinazzola supera in velocità Hysaj e mette al centro un pallone intercettato dalla difesa albanese. Al 10' si fa vedere l'Albania con un destro da fuori area di Grezda. Al 21' Immobile sfrutta un'indecisione di Veseli in area e calcia dalla corta distanza, Berisha respinge e mette in calcio d'angolo. Al 40' l'Italia reclama un rigore per un presunto tocco di braccio in area da parte di Veseli su cross di Eder. Al 45' una conclusione di Immobile trova l'esterno della rete. Nella ripresa l'Italia ci prova con Candreva ed Eder, ma è l'Albania ad andare vicina al vantaggio quando al 63' un tiro dalla distanza di Grezda viene respinto da Buffon. Al 73' arriva il gol azzurro: cross dalla sinistra di Spinazzola, Candreva controlla in area e di destro mette dentro.