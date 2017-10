Mondiali: Islanda e Serbia qualificate

ROMA, 9 OTT - L'Islanda e la Serbia si sono qualificate ai Mondiali di Russia 2018 vincendo i rispettivi gironi, I e D. Decisive le vittorie dei 'vichinghi' contro il Kosovo (2-0, Sigurdsson e Gudmundsson) e dei serbi sulla Georgia (1-0, Prijovic). Festeggia anche la Croazia, che grazie alla doppietta di Kramaric ha vinto in Ucraina per 2-0 prendendosi il secondo posto nel gruppo I. Vittoria importantissima anche per l'Irlanda che vince per 1-0 sul campo del Galles (gol di McLean) e fa fuori i Dragoni prendendosi il secondo posto del gruppo D.