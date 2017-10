Ventura, io sempre fiducioso

ROMA, 9 OTT - "Ero fiducioso prima quando c'erano momenti definiti drammatici, e lo sono anche adesso che sono un po' meno drammatici". Così Gian Piero Ventura, dai microfoni di RaiSport, al termine di Albania-Italia. "In vista del 9 novembre (i playoff n.d.r.) - aggiunge il ct - spero che qualcuno sia più in salute. Al gol di Candreva non ho esultato, mi sembrava giusto essere in vantaggio, ma ero contento, soprattutto per i ragazzi. In questo momento abbiamo qualche limite ma oggi c'era voglia di provare a fare delle cose".