Napoli, De Laurentiis punta su Chiesa

FIRENZE, 9 OTT - Prima Inglese, poi Chiesa. Aurelio De Laurentiis sembra avere le idee chiare sui prossimi obiettivi per completare il suo Napoli. "Con il presidente del Chievo Campedelli c'è una sorta di gentleman's agreement- ha spiegato il presidente del Napoli ospite del Festival del calcio a Firenze -. Se si fosse infortunato qualcuno, sarei andato da lui a gennaio per chiedergli di darci subito Inglese anziché a fine stagione. Si è fatto male Milik quindi penso che andrò a bussare alla sua porta". Quanto al giovane talento della Fiorentina ha ribadito che "ho chiesto Chiesa ai Della Valle anche 20 giorni fa, ma sono duri d'orecchio. Comunque ho detto loro 'se lo vendete avvisatemi'. Non hanno mai parlato di un prezzo, di sicuro il giocatore sarà caro".