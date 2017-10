De Laurentiis,attesi da bel banco prova

FIRENZE, 9 OTT - Roma, Manchester City e Inter: per il Napoli si annuncia una settimana da cuori forti. ''Sarà un bel banco di prova - conferma Aurelio De Laurentiis ospite al Festival del Calcio a Firenze - Comunque non ritengo la sfida con la Roma fondamentale, ogni partita lo è. Il fatto è che questa gara arriva dopo la sosta per le nazionali e quindi va presa con le pinze. E non dimentico che Di Francesco sta facendo un ottimo lavoro, non è facile lavorare in una piazza come Roma". A proposito delle nazionali, il patron del Napoli ha ribadito "Maledette nazionali, i giocatori rientrano sempre stanchi, distratti, scarichi. Io vorrei sedermi ad un tavolo con Fifa e Uefa e trovare una soluzione, magari concentrando tutti gli impegni delle nazionali in uno stesso periodo. Così come andrebbero riformati i campionati. Sul Manchester City: "Stimo Guardiola ma non lo cambierei con Sarri".