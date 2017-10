Genoa, primo giorno per neodg Perinetti

GENOVA, 9 OTT - Primo giorno al Signorini per il neo direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti. L'ex dirigente del Venezia, il cui accordo triennale verrà formalizzato nei prossimi giorni, è arrivato in mattinata incontrando l' amministratore delegato Zarbano, il direttore sportivo Donatelli e il tecnico Ivan Juric. Perinetti ha preso visione della struttura e contatto anche con alcuni giocatori che erano presenti, nonostante la giornata di riposo, per proseguire il recupero. In cinque infatti hanno seguito iter personalizzati: Lapadula, Veloso, Laxalt, Rodriguez e Biraschi. Domani mattina la squadra riprenderà gli allenamenti in vista della trasferta di Cagliari mentre il rientro dei nazionali, Pandev, Perin, Zukanovic, Galabinov, Omeonga e Pellegri, è previsto a partire dalla seduta di mercoledì.