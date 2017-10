Juve, Khedira torna in gruppo

TORINO, 9 OTT - Novità positive per la Juventus tornata ad allenarsi oggi, ovviamente senza i giocatori impegnati con le Nazionali. Sami Khedira è rientrato in gruppo e anche Marko Pjaca ha ripreso gradualmente il lavoro con la squadra e oggi ha partecipato a una parte dell'allenamento con i compagni. I bianconeri sabato pomeriggio affronteranno la Lazio all'Allianz Stadium con l'obiettivo di riprendere la corsa interrotta con il pareggio in casa dell'Atalanta.