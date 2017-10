Di Biagio, prosegue percorso crescita

ROMA, 9 OTT - Per la sesta volta la Nazionale Under 21 torna a Ferrara, a quasi dieci anni di distanza dall'ultima amichevole disputata il 5 febbraio 2008 vinta contro l'Olanda. Nei 5 precedenti - 2 amichevoli, 3 partite di qualificazione agli Europei - la giovane Italia ha collezionato altrettanti successi. La città emiliana porta bene agli Azzurrini, che domani alle 18.30 scenderanno in campo per affrontare il Marocco nella 4/a amichevole stagionale. "Sarà un test interessante - spiega il tecnico Luigi Di Biagio alla vigilia - senza dubbio diverso dai precedenti. Abituati ad affrontare squadre europee, stavolta ci troveremo di fronte una squadra atipica. Sarà una bella esperienza che arricchirà il nostro percorso di crescita che, pur essendo ancora all'inizio, reputo già a buon punto. C'è un entusiasmo incredibile attorno a noi - aggiunge - tante sono le manifestazioni d'affetto da parte dei cittadini che ci hanno seguito anche durante gli allenamenti. Per questo speriamo di fare una buona gara e di divertire il pubblico".