Biscardi, attori e giornalisti a esequie

ROMA, 9 OTT - Politici, attori e giornalisti hanno dato l'estremo saluto ad Aldo Biscardi, il celebre giornalista sportivo noto per aver inventato il 'Processo del lunedì' e scomparso ieri all'età di 86 anni. Dagli imitatori Max Tortora e Max Giusti, al politico Maurizio Gasparri, l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, l'avvocato Carlo Taormina, e poi ancora i compagni di tante trasmissioni come Elio Corno, Franco Melli, nonché l'annunciatrice Rai Alessandra Canale, sono stati diversi i volti noti della tv a portare l'estremo saluto al giornalista di Larino. "Aldo era il più battagliero, intelligente e creativo. Sapeva di essere preso in giro ma trasformava tutto questo in popolarità. Era la caricatura di se stesso e ne era consapevole, questa era la sua forza. Aldo è stato un padre per tutto il mondo del calcio", le parole di Don Paolo, carissimo amico di famiglia, che ha officiato i funerali celebrati nella chiesa San Pio X di Roma.