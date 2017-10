Inter: Brozovic a rischio derby e Napoli

MILANO, 09 OTT - Lesione del muscolo soleo sinistro per il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic. E' questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto il centrocampista croato che non sarà probabilmente a disposizione per il derby di domenica e la sfida casalinga con il Napoli. Le condizioni del giocatore, fa sapere l'Inter con una nota sul proprio sito, saranno valutate nei prossimi giorni.