Pallone d'oro:Dzeko e Mertens nella rosa

ROMA, 9 OTT - Un piccolo antipasto di Roma-Napoli passa anche per il confronto tra i due goleador principe, Edin Dzeko (39 gol nel corso dell'ultima stagione) e Dries Mertens (34 gol), entrambi candidati oggi da 'France Football' al Pallone d'Oro. L'attaccante bosniaco giallorosso e il suo omologo belga degli azzurri sono stati infatti inseriti nelle altre due cinquine che la prestigiosa rivista francese sta da questa mattina, via via svelando per arrivare, a fine giornata, alle 30 nomination che concorreranno al premio individuale più ambito nel mondo del calcio.