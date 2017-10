Modena: protesta anti-Caliendo, 3 Daspo

ROMA, 9 OTT - Il questore di Modena Paolo Fassari ha emesso tre Daspo (il divieto di accedere alle manifestazioni sportive) nei confronti di altrettanti tifosi del Modena che domenica 1 ottobre hanno manifestato davanti allo stadio Braglia, mentre ai gialloblù veniva inflitto lo 0-3 a tavolino a favore del Mestre. Una protesta contro la gestione del presidente Antonio Caliendo, ex procuratore di Roberto Baggio e David Trezeguet, dimessosi nei giorni scorsi, e contro lo sfratto dallo stadio firmato dal Comune di Modena per "gravi inadempienze" economiche. A due dei tre tifosi, residenti a Modena, è contestata l'accensione di tre fumogeni; al terzo, di Vignola (Mo), condotte ostili nei confronti dei poliziotti, aggravate dall'avere il volto travisato. Proseguono intanto le indagini della Digos per verificare i comportamenti dei 250 presenti, durante la manifestazione che ha bloccato a lungo la circolazione in viale Monte Kosica, davanti allo stadio.