Mondiali: 3-0 a Malta, Slovacchia è 2/a

ROMA, 8 OTT - Con il 3-0 inflitto a Malta la Slovacchia chiude al 27o posto la fase a gironi delle qualificazioni per i Mondiali di Russia 2018. La vittoria contro la nazionale maltese porta la firma di Nemec, autore di una doppietta (33' pt e 17' st) e Duda (24' st). Niente da fare per la Scozia che pareggia 2-2 in casa della Slovenia (doppietta di Bezjak 7' e 27' st) e di Griffiths (32' pt) e Snodgrass (43' st).