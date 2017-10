Giocatori Perugia,'iodifendolaPerugina'

PERUGIA, 8 OTT - Il Perugia Calcio ha manifestato "vicinanza alla causa dei lavoratori della Perugina" in occasione della gara interna con la Pro Vercelli. I giocatori, come annunciato dalla società, nel riscaldamento pre-gara sono scesi in campo indossando una maglia con l'hashtag #Iodifendolaperugina. Si è mobilitata ancora una volta la tifoseria biancorossa: fuori dallo stadio Curi è stato esposto uno striscione con scritto «Perugia non ha padroni, se licenziano uno licenziano tutti». Un altro striscione per esprimere solidarietà ai lavoratori dello stabilimento di San Sisto era già stato esposto lo scorso 23 settembre al Curi in occasione di Perugia-Frosinone.