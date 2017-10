Biscardi, lutto a paese natale Larino

LARINO (CAMPOBASSO), 8 OTT - "Sono sinceramente colpito e profondamente toccato per la scomparsa del nostro concittadino, maestro di giornalismo e di vita. Dall'inizio della sua attività con lo storico quotidiano 'Paese Sera', fino all'affermatissima trasmissione del 'Processo', per anni ha raccontato con passione, generosità e ironia il mondo del calcio e, attraverso lo spaccato dello sport, i sentimenti e gli umori degli italiani". Così il sindaco di Larino, Vincenzo Notarangelo, ricorda Aldo Biscardi morto questa mattina a Roma. "Una scomparsa - ha aggiunto - che ha scosso tutta la città di Larino alla quale Aldo era fortemente legato. Ha sempre avuto una particolare attenzione per questo territorio che non mancava mai di raccontare nelle sue trasmissioni". "Caro Aldo, ricorderemo sempre la tua competenza, la tua professionalità, ma soprattutto - osserva Notarangelo - l'amore incondizionato per Larino. Da oggi questa comunità è un po' più sola. Alla sua famiglia va il mio abbraccio dolente e commosso".