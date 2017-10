Biscardi era molto legato al Molise

CAMPOBASSO, 8 OTT - "Era molto legato al Molise e Larino (Campobasso), è stato un giornalista che ha segnato un'epoca. Ero molto affezionato a lui". Così, all'ANSA, l'avvocato Giuseppe Biscardi ricorda la figura dello zio Aldo, morto questa mattina a Roma. "Ero andato a trovarlo recentemente, non stava molto bene, sono contento di averlo rivisto". Poi, alcuni ricordi del passato. "Quando poteva, andava a Larino, dove le gente lo fermava per strada per parlare di calcio. Qualche volta ha seguito le partite del Campobasso, ai tempi della serie B e spesso lo accompagnavo allo stadio. Sono molto addolorato, al di là del rapporto di parentela che ci legava".