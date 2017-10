L'allenamento degli azzurri a Torino

TORINO, 8 OTT - Italia in campo alla Sisport di Torino per l'ultimo allenamento prima della partenza per l'Albania. Domani sera a Scutari la Nazionale di Ventura sfida la selezione guidata dall'italiano Panucci nell'ultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali. L'accesso agli spareggi tra le migliori seconde è certo da ieri sera, grazie alla vittoria del Belgio sulla Bosnia, ma i tre punti sono importanti per evitare la seconda fascia e avere quindi un sorteggio migliore. Allenamento differenziato per Barzagli, che nonostante il risentimento al flessore partirà nel pomeriggio insieme al resto della squadra.