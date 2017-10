Joao Mario, l'Inter sta bene

MILANO, 08 OTT - "Il derby è una partita molto speciale. Stiamo bene e vogliamo vincere in casa. Speriamo che i tifosi possano aiutarci". Il centrocampista dell'Inter Joao Mario, intervistato da Premium Sport durante gli impegni con la nazionale portoghese, carica l'ambiente in vista del derby di domenica prossima. L'Inter, seconda in classifica, è ancora imbattuta in questo inizio stagione. "Rispetto allo scorso anno - spiega Joao Mario - è cambiata l'organizzazione. Spalletti è stato determinante, sta facendo bene il suo lavoro e per noi è una forza in più". E proprio nel derby di Milano il centrocampista nerazzurro potrebbe sfidare un altro portoghese: André Silva. "Abbiamo parlato - racconta Joao Mario - naturalmente anche lui vuole vincere. Però siamo ancora concentrati sulla Nazionale".