Cesena-Spezia 1-0, Castori sorride

CESENA, 7 OTT - Fabrizio Castori bagna il suo ritorno sulla panchina del Cesena con una vittoria per 1-0 sullo Spezia al quale non basta Alberto Gilardino impiegato da Gallo per 20 minuti nella ripresa. Bianconeri che tornano al successo dopo tre sconfitte consecutive, una rete di Schiavone nel primo tempo basta a piegare una squadra, quella Ligure non in serata di grazia. Gallo che deve rinunciare a Pessina Giorgi e Capelli, in difesa si affida a Terzi come centrale mentre davanti ai due ex Marilungo e Granoche il compito di pungere con il campione del mondo Gilardino, arrivato in settimana, inizialmente relegato in panchina. Primo tempo senza emozioni fino al 32' quando un contropiede dei romagnoli costringe lo Spezia a rifugiarsi in calcio d'angolo. Dalla bandierina Laribi disegna una traiettoria sulla quale Bassi esce incerto, la palla finisce a Schiavone che infila la porta sguarnita. E i romagnoli portano a casa tre punti d'oro in chiave salvezza.