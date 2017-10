Francia sorride, Mondiali più vicini

ROMA, 7 OTT - La Francia torna a vincere in Bulgaria, ringrazia Matuidi e vede il mondiale di Russia 2018 più vicino. Basta la rete del centrocampista della Juventus alla nazionale di Deschamps per portare a casa il successo e ora in testa al girone A con un punto di vantaggio sulla Svezia deve battere la Bielorussia martedì in casa per volare al mondiale. Nelle altre gare Il Portogallo si impone su Andorra grazie alle reti di Ronaldo, entrato all'inizio della ripresa, e di Andres Silva. Stravince la Svizzera 5-1 sull'Ungheria nel gruppo B. Successo anche dell'Olanda, 3-1 in casa della Bielorussia, ma per gli Orange resta praticamente un miraggio: anche battendo la Svezia nell'ultima gara la differenza reti li lascia fuori. Nel gruppo H la Grecia supera Cipro 2-1.