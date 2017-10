2-0 al Sion, Rigoni trascina il Genoa

GENOVA, 7 OTT - Una doppietta di Rigoni regala al Genoa il successo nell'amichevole vinta 2-0, disputata nel pomeriggio al Ciccione di Imperia contro gli svizzeri del Sion, formazione militante nella Superlega elvetica e allenata da Paolo Tramezzani. Juric ha sfruttato la partita per provare, complici le assenze dei nazionali e alcuni elementi lasciati a riposo, varie soluzioni. Izzo, che rientrerà dalla squalifica proprio nella prossima partita di campionato, ha giocato tutta la sfida mentre Salcedo e Centurion si sono alternati un tempo per uno. Dopo una prima frazione con il Genoa che ha comandato il gioco, rischiando però di subire in contropiede, nella ripresa ci ha pensato Rigoni a risolvere la partita. La prima rete è arrivata al 27' della ripresa con il centrocampista bravo a raccogliere un cross di Rosi e battere il portiere elvetico. Il raddoppio sei minuti dopo sugli sviluppi di un corner di Centurion che Rigoni risolveva con un tocco ravvicinato.