Mondiali, Italia certa dei playoff

ROMA, 7 OTT - Il Belgio, già qualificato, batte 4-3 la Bosnia a Sarajevo e regala indirettamente all'Italia di Ventura la certezza dei playoff per giocarsi la fase finale dei Mondiali 2018 in Russia. Sotto il diluvio, i 'Diavoli rossi' si sono anche trovati sotto per 2-1, dopo essere stati in vantaggio 1-0, ma alla fine sono riusciti a prevalere sugli avversari a pochi minuti dalla fine.