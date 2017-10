Azzurri, faccia a faccia in spogliatoio

TORINO, 7 OTT - Faccia a faccia negli spogliatoi del Filadelfia per la Nazionale. Gli azzurri, reduci dal pareggio per 1-1 con la Macedonia, hanno avuto un confronto - al quale non avrebbe preso parte il Ct Gian Piero Ventura, però al corrente - alla vigilia della partenza per l'Albania, dove lunedì dovranno conquistare almeno un punto per avere la certezza di accedere agli spareggi di qualificazione ai Mondiali. La squadra ha poi svolto l'allenamento nello stadio del Grande Torino. Ad assistervi soltanto i bambini delle scuole calcio.