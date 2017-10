Barzagli, Mondiali? Italia deve andarci

TORINO, 6 OTT - "Se andremo al Mondiale? Questo è il nostro obiettivo. Siamo l'Italia e dobbiamo andarci per forza". Andrea Barzagli, intervistato dai RaiSport, non concede alternativa a se stesso ed ai compagni dopo il deludente pareggio interno con la Macedonia. "Dispiace perché quando metti la maglia della nazionale e giochi in Italia c'è spinta dei tifosi e dei bambini - dice ancora il difensore - che vengono allo stadio. Oggi ci son stati dei fischi per il risultato. C'è da non stargli dietro ma ognuno può esprimere quello che vuole. Abbiamo fatto bene, a tratti potevamo fare meglio. Ma dispiace per i fischi". Cosa è mancato oggi? "Credo che nel secondo tempo abbiamo gestito un po' meno la palla - risponde Barzagli -. E' subentrata un po' di stanchezza. Non penso che il risultato di Madrid possa aver pesato. Le assenze ci possono stare ma chi ha giocato ha fatto bene. Ci manca quella convinzione e fiducia in campo che ci vuole sempre, perché dà sicurezza nelle giocate".