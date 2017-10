'Peroni 3.5' è sponsor maglia del Bari

BARI, 6 OTT - Il Bari ha un nuovo sponsor sulle maglie: è il brand "Peroni 3.5", che fa riferimento ad una birra prodotta nello stabilimento dell'azienda nel capoluogo regionale, con malto italiano al 100%. L'accordo commerciale tra il club e l'azienda multinazionale è stato presentato nel Museo dello stabilimento Peroni di Bari, con il capitano della squadra Franco Brienza che ha indossato la prima maglia con la sponsorizzazione. Per il presidente del Bari Cosmo Giancaspro "non è una semplice sponsorship di maglia, ma una sinergia tra i nostri reparti marketing". "Iniziamo un percorso strategico - ha aggiunto - l'investimento nostro e della Peroni non è limitato al nostro sponsor di maglia. Faremo iniziative importanti che porteranno lustro alla nostra squadra e al marchio. Con i nostri tifosi speriamo che questa scelta possa durare nel tempo". Michele Tatone, della direzione vendite Peroni, ha spiegato che "l'obiettivo è vincere insieme. Saremo presenti allo stadio e in tutti i punti di ristoro del territorio".