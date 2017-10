Paratici, Ausilio e Giuntoli docenti ds

FIRENZE, 6 OTT - Piero Ausilio, Filippo Fusco, Cristiano Giuntoli e Fabio Paratici: i ds di Inter, Verona, Napoli, Juventus e Inter saliranno in cattedra la prossima settimana a Coverciano al corso per direttori sportivi, giunto alla quarta settimana. Oltre a loro, farà una lezione anche l'attuale commissario tecnico della Nazionale italiana femminile, Milena Bertolini, sul calcio in rosa. I cinque docenti d'eccezione si alterneranno da lunedì fino a mercoledì della prossima settimana.