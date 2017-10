Catalogna: Iniesta, vicenda difficile

ROMA, 6 OTT - "Vedo e giudico la questione per quella che è. Penso si tratti di una situazione distorta da ogni parte, ma anche molto complessa e assai difficile da spiegare o comprendere. Il mio desiderio è che tutto si plachi e tutti noi possiamo vivere un po' più sereni. Questa situazione non è facile per nessuno. Tutti hanno il proprio punto di vista, ma non è una situazione facile". Così Andres Iniesta, intervenendo sulla questione dell'indipendenza catalana.