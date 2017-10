Junior Tim Cup: premio a Festival eventi

ROMA, 6 OTT - La Junior Tim Cup, il torneo di calcio a 7 Under 14 sostenuto da Lega Serie A, Tim e Centro sportivo italiano (Csi) è stato premiato con il Best event award (Bea) durante il Festival italiano degli eventi e della live Communication, nella categoria dedicata al sociale e no profit. A ritirare l'ambito Elefantino d'Oro, in rappresentanza dei partner del progetto sono stati il direttore generale della Lega Serie A, Marco Brunelli, e il responsabile sponsorship di TIM, Cristiano Habetswallner. Il progetto ha coinvolto finora ben 3.883 oratori e 53.150 ragazzi permettendo loro di disputare 21.350 partite, di incontrare campioni del calcio e giocare negli stadi della serie A.