Argentina solo 0-0,ko Colombia la'salva'

ROMA, 6 OTT - Uno 0-0 da far rabbrividire, che può costare caro all'Argentina. La 'Seleccion' di Lio Messi ha pareggiato a Buenos Aires con il Perù e, almeno per ora, è fuori dai mondiali in Russia, anche a causa della vittoria del Cile con l'Ecuador. Al termine del terzo pareggio di fila, l'Argentina è sesta, mancando solo una partita: proprio con l'Ecuador (è fuori dai Mondiali), martedì nell'altitudine di Quito (2.850 metri). Di fatto, una finale per una squadra che può solo vincere e che per capire il suo destino dovrà attendere i risultati di Perù-Colombia e Cile-Brasile. A Buenos Aires s'implora ormai il miracolo: questa volta il rischio di dire 'adios' a Mosca è reale. A regalare tra l'altro agli argentini la possibilità di accedere ancora alla fase finale è stato il ko casalingo della Colombia con il Paraguay, 1-2.