Torino senza Belotti, 5-1 al Casale

TORINO, 5 OTT - Il Torino batte in amichevole il Casale, formazione di Serie D allenata dall'ex granata Ezio Rossi, realizzando cinque gol al Filadelfia. In rete Boye, Berenguer, Baselli, Gustafson e il baby della Primavera, Rauti. Per gli ospiti il gol del momentaneo 2-1 porta la firma di Pavesi. Tanti gli assenti che non hanno preso parte all'amichevole. Oltre ai nazionali Ljajic, Edera, Rincon e Niang, anche gli acciaccati Barreca e Sadiq, impegnati in una seduta di lavoro differenziato sul campo secondario, De Silvestri, Acquah, Obi e ovviamente Belotti, che continuano con la fisioterapia. In attesa dei nazionali, Mihajlovic ha iniziato a studiare il Toro senza capitan Belotti, ai box per le prossime quattro settimane per un infortunio al ginocchio. Tante le soluzioni, da Niang attaccante centrale con Berenguer o Boyè sulla fascia. Lo stesso Boye, oggi provato nel ruolo e autore di un gol, potrebbe essere impiegato al posto del 'Gallo'. Resta valida anche l'opzione Sadiq, che attende ancora di debuttare.