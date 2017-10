Spalletti, firmerei per secondo posto

MILANO, 5 OTT - "Se firmerei per il secondo posto? Beh, sicuramente. Sarebbe una bella cosa. Ma dire così è troppo facile. Abbiamo ancora tanta strada da fare. Dobbiamo alzare il ritmo e migliorare": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti a margine della presentazione della partnership triennale tra Volvo e il club nerazzurro. Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli nelle scorse ore ha parlato di un problema fisico per Mauro Icardi, tanto che il giocatore si starebbe allenando con dolore. "Ci è stato detto - spiega Spalletti - che è sotto controllo se ci fosse qualche problema, Icardi si è tranquillamente allenato e siamo tranquilli. Non è in flessione, ha fatto la sua partita migliore contro il Benevento".