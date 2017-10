Chiellini: "Attenti ai contropiede"

TORINO, 5 OTT - "Abbiamo grande fiducia, ma anche rispetto dell'avversario che troveremo". Giorgio Chiellini non si fida della Macedonia: "Hanno attaccanti importanti, come Pandev e Nestorovski, ma anche talenti come Trajkovski - ha spiegato il difensore degli azzurri -. Servirà l'approccio positivo da parte di tutta la squadra e concentrazione per non subire contropiede". Chiellini tornerà a vestire la stessa maglia di Bonucci dopo l'addio al bianconero del difensore del Milan: "Sono sempre contento di vedere Leo, abbiamo condiviso tanti anni, tante partite, siamo contenti di giocare insieme anche domani. Domani sarà fondamentale il nostro approccio morale e tecnico per coinvolgere il pubblico e vivere una bella serata. L'obiettivo è continuare a fare dei passi avanti e di crescere in attesa dei playoff di novembre".