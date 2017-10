Napoli, Mario Rui sogna i Mondiali

NAPOLI, 5 OTT - "Sogno di andare ai Mondiali, ma penso primo di riprendermi al 100%. So benissimo che se giocherò bene a Napoli arriverà anche la nazionale". Lo ha detto il terzino del Napoli Mario Rui. Il portoghese non ha mai indossato la maglia della nazionale maggiore e ora spera di convincere il ct Fernando Santos a includerlo nel gruppo per la Russia. Per ora Rui si allena a Castel Volturno con gli altri che non sono stati convocati Il portoghese ha ripensato al suo trasferimento a Napoli: "A Roma mi stavo inserendo bene, poi purtroppo mi sono infortunato e per sfortuna e anche un po' per colpa mia non sono riuscito a riprendermi né fisicamente né mentalmente. Allora ho scelto di cambiare aria e ho fatto la scelta giusta: quest'estate De Laurentiis mi ha telefonato, mi ha fatto molto piacere e questo mi ha dato una spinta in più per venire a Napoli".