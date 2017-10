Spalletti: "Derby è una sfida pazzesca"

MILANO, 5 OTT - "Il derby è una partita pazzesca, meravigliosa. Si vive sempre e si sente sempre. Ma bisogna arrivarci lucidi, con la calma necessaria. Altrimenti si rischia di andare fuori dai bordi. Se è diverso da quello di Roma? Vedremo…". Lo dice l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti. "Preferisco arrivare al derby davanti in classifica rispetto all'avversario - continua - ma poi non è detto che si vinca. Il Milan è un avversario di tutto rispetto, una squadra forte che ha una storia. Ha perso con Lazio e Sampdoria, ma bisogna vedere come. Il Milan è una squadra temibilissima. Montella è un amico. Lo feci giocare nella mia partita decisiva, quando ci siamo salvati con l'Empoli dalla retrocessione in C/2".