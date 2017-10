Mondiali, Siria-Australia 1-1

ROMA, 5 OTT - E' finita 1-1 l'andata dello spareggio della zona asiatica per la qualificazione ai Mondiali 2018 tra Siria e Australia, giocato a Malacca (Malesia). L'Australia era andata in vantaggio al 40' del pt con l'attaccante del Bochum Kruse. Il pareggio dei siriani a 5' dalla fine con un rigore dell'attaccante dell'Al-Ahli Al Soma. Il match di ritorno si giocherà martedì prossimo a Sydney. La vincitrice di questo spareggio dovrà poi affrontare in un ulteriore playoff contro la quarta classificata del girone centro-nordamericano (Concacaf).