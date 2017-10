Diritti tv esteri,Lega A attende 350 mln

MILANO, 5 OTT - Lega Serie A e l'advisor Infront hanno concluso con soddisfazione le trattative private con i 30 operatori che hanno partecipato al bando per i diritti tv internazionali di campionato, Coppa Italia e Supercoppa del triennio 2018-21. Massimo riserbo sulle cifre, ma filtra ottimismo: è possibile raggiungere l'obiettivo dei 300 milioni di euro a stagione, se non anche 350, ben oltre i 185 milioni di media del 2015-18. Conclusi gli incontri a Londra con gli operatori, condotti assieme all'ad di Infront Italy, Luigi De Siervo, ieri il dg della Lega Serie A, Marco Brunelli, e ilsub commissario, Paolo Nicoletti, hanno sintetizzato i risultati ai club in conference call. Non è escluso che si proceda vendendo i diritti globali a un unico soggetto, con lo scorporo di una o più aree geografiche cedute a parte, per massimizzare ricavi e visibilità. Deciderà l'assemblea straordinaria di martedì prossimo.