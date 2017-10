Bernardeschi, non temo perdere Nazionale

FIRENZE, 4 OTT - "E' vero che finora ho giocato poco ma non temo di perdere la Nazionale e la possibilità di andare ai Mondiali". Lo ha detto Federico Bernardeschi dal ritiro di Coverciano dove sta preparando le sfide contro Macedonia e Albania decisive per approdare ai playoff mondiali. "Non potevo pensare di arrivare alla Juve ed essere subito titolare - ha proseguito il talento di Carrara - Chi arriva per ultimo deve adattarsi e aspettare, lo sto facendo con serenità. L'importante è allenarsi ogni giorno per mettere in difficoltà il proprio allenatore, con l'obiettivo di diventare un punto fermo della Juve. Betancur gioca più di me? Mancano Marchisio e Khedira". Bernardeschi è approdato in bianconero dopo 13 anni di Fiorentina: "Le sarò sempre riconoscente perché mi ha tanto, ma ad un certo punto si devono fare delle scelte in base ai propri obiettivi. Se batterei un rigore contro i viola al Franchi? Dovesse succedere lo farei, sono un professionista".