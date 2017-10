Tre paesi Sudamerica per Mondiali 2030

BUENOS AIRES, 4 OTT - Argentina, Paraguay e Uruguay hanno lanciato oggi la propria candidatura per organizzare i Mondiali di calcio 2030. La proposta è stata fatta dai presidenti dei tre paesi, l'argentino Mauricio Macri, l'uruguaiano Tabarè Vazquez e il paraguaiano Horacio Cartes, durante un incontro con il n.1 della Fifa Gianni Infantino. L'Argentina metterebbe a disposizione otto stadi, Uruguay e Paraguay due ognuno. All'incontro tra i tre capi di stato e Infantino ha preso parte anche il presidente insieme al presidente della Conmebol (la Confederazione sudamericana) Alejandro Dominguez. "Sono felice, è la mia prima volta che sono qui, sono emozionato per il fatto di essere in un paese e una città che ha scritto molte delle pagine più emozionanti della leggende e del mito del calcio", ha commentato Infantino.