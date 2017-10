Perinetti nuovo dg del Genoa

GENOVA, 4 OTT - Sarà Giorgio Perinetti, attuale direttore sportivo del Venezia, club che ha guidato sino alla serie B, il nuovo direttore generale del Genoa. Ad annunciarlo in una intervista a Telenord Enrico Preziosi. Perinetti, che si dimetterà dal Venezia, dovrebbe essere nominato ufficialmente la prossima settimana. In passato ha lavorato per Napoli, Juventus, Siena, Palermo e Bari. Preziosi ha confermato che il Genoa rimane in vendita dopo il fallimento della trattativa con la società Sri group di Giulio Gallazzi.